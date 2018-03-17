При взрыве бытового газа в частном доме в Чечне погиб ребенок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бытовой газ взорвался в одном из частных домов в Чечне. В результате ЧП погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"В Шалинском районе в населенном пункте Герменчук в частном доме на улице Дружной произошел взрыв газа. Погиб ребенок, еще двое человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

За взрывом последовал пожар, который уже ликвидирован. В доме поврежден потолок и выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены.