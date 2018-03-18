Спасатели направились на помощь судну, потерявшему ход в Баренцевом море

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ направились к рыболовецкому судну "Бриз" (порт приписки Мурманск"), потерявшему ход в Баренцевом море. Как сообщил в воскресенье ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев, на борту судна 29 человек.

"Средний рыболовный траулер потерял ход в Гусиной банке в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Спасательное судно "Мурманрыба" должно подойти к нему завтра в 12 часов", - сообщил Леонтьев.

По предварительной информации, пострадавших среди членов экипажа нет. Траулер дрейфует при волнении моря 2-3 балла и силе ветра до 18 метров в секунду. "Для спасателей это нормальная рабочая погода, мы возьмем судно на буксир и доставим в Мурманск, до которого от места дрейфа около 300 миль".