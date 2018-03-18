Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате ДТП, произошедшего на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"На 8-м км Кутузовского проспекта произошло столкновение автомобилей Nissan, ВАЗ и Volvo, погиб водитель ВАЗ, пятеро человек получили травмы", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил ранее о семи пострадавших в аварии и одном погибшем. "В районе дома 60 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение трех автомобилей, один из них перевернулся. В результате погиб один человек и еще семь получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Движение транспорта в районе ЧП перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. Санитарные вертолеты госпитализировали четверых пострадавших в аварии.

Движение по Кутузовскому проспекту Москвы на аварийном участке восстановлено. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено", - сказали в ведомстве.