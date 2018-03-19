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Fox: в США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра

Происшествия
19 марта, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Полиция задержала троих человек в связи с инцидентом

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ТАСС, 19 марта. Полиция города Брумфилд (штат Колорадо) обезвредила самодельное взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля, припаркованного на стоянке возле торгового центра компании Walmart. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, правоохранительные органы задержали трех человек.

Взрывное устройство полиция обнаружила во время осмотра автомобиля, который числился угнанным в городе Торнтон (штат Колорадо). Для ликвидации угрозы взрыва потребовалось вмешательство специального полицейского подразделения, которое извлекло бомбу при помощи робота.

Как сообщили представители полиции, среди задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина. Расследование в связи с обнаружением взрывного устройства продолжается.

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