Fox: в США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра

ТАСС, 19 марта. Полиция города Брумфилд (штат Колорадо) обезвредила самодельное взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля, припаркованного на стоянке возле торгового центра компании Walmart. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, правоохранительные органы задержали трех человек.

Взрывное устройство полиция обнаружила во время осмотра автомобиля, который числился угнанным в городе Торнтон (штат Колорадо). Для ликвидации угрозы взрыва потребовалось вмешательство специального полицейского подразделения, которое извлекло бомбу при помощи робота.

Как сообщили представители полиции, среди задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина. Расследование в связи с обнаружением взрывного устройства продолжается.