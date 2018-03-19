Экс-мэр Рыбинска прекратил голодовку в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Бывший мэр города Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин прекратил голодовку в колонии №6 в городе Бежецке (Тверская область), где он отбывает наказание за взятку и растрату в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по Тверской области.

"Ласточкин прекратил голодовку еще в субботу. Он нормально себя чувствует, принимает пищу", - сказала собеседница агентства.

Адвокат осужденного Рубен Маркарьян ранее сообщал, что бывший мэр Рыбинска 14 марта объявил голодовку в колонии из-за обыска и перевода в штрафной изолятор. Защитник отмечал, что Ласточкину запрещали делать гимнастику и менять одежду.

По данным тверского управления ФСИН, экс-мэр нарушил порядок отбывания наказания, в связи, с чем к нему применили дисциплинарные взыскания. За состоянием осужденного наблюдали врачи.

Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор подтвердил Ярославский областной суд и Верховный суд РФ.