Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-мэр Рыбинска прекратил голодовку в колонии

Происшествия
19 марта, 14:08 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, марта. /ТАСС

Юрий Ласточкин, отбывающий наказание за взятку и растрату в особо крупном размере, ранее объявил голодовку из-за обыска и перевода в штрафной изолятор

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Бывший мэр города Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин прекратил голодовку в колонии №6 в городе Бежецке (Тверская область), где он отбывает наказание за взятку и растрату в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по Тверской области.

"Ласточкин прекратил голодовку еще в субботу. Он нормально себя чувствует, принимает пищу", - сказала собеседница агентства.

Адвокат осужденного Рубен Маркарьян ранее сообщал, что бывший мэр Рыбинска 14 марта объявил голодовку в колонии из-за обыска и перевода в штрафной изолятор. Защитник отмечал, что Ласточкину запрещали делать гимнастику и менять одежду.

По данным тверского управления ФСИН, экс-мэр нарушил порядок отбывания наказания, в связи, с чем к нему применили дисциплинарные взыскания. За состоянием осужденного наблюдали врачи.

Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор подтвердил Ярославский областной суд и Верховный суд РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область Ярославская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
4
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов