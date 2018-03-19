Экс-чиновника из Саратовской области подозревают в получении взятки

САРАТОВ, 19 марта. /ТАСС/. Следственный комитет подозревает бывшего главу Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова в получении 25-миллионной взятки. Это уже второй эпизод коррупции, который выявили следователи в отношении экс-чиновника и депутата, сообщила ТАСС официальный представитель СУ СКР области Екатерина Котлова.

В феврале Волжский районный суд арестовал Лобанова на два месяца по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Тогда ни СК, ни суд не разглашали подробности дела. Теперь в деле Лобанова выявили еще один эпизод, он вновь касается взятки.

"В отношении депутата возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, в 2016 году мужчина, который тогда являлся главой района получил взятку в сумме 25 млн рублей", - сказала Котлова.

По версии следствия, чтобы присвоить себе чужие деньги, Лобанов потребовал от местных предпринимателей выдать ему бессрочный беспроцентный займ на сумму 20 млн рублей, а сверх того надеялся получить и имущественную выгоду - еще 5 млн рублей для приобретения земельного участка и расположенного на нем жилого дома. За это Лобанов обещал оказать воздействие на своих подчиненных, чтобы те выдали муниципальный участок и разрешили там строительство местным компаниям. Деньги Лобанов от предпринимателей получил и на взятку, по данным СК, купил себе дом.

"Противоправные действия бывшего главы муниципального района выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнула Котлова.

С 2011 года Лобанов занимал должность главы Энгельсского района, в 2016 году стал председателем районного собрания депутатов, в январе прошлого года сложил полномочия по собственному желанию.