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В результате ДТП в Татарстане погибли два человека

Происшествия
20 марта, 8:47 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, марта. /ТАСС

Еще пять человек пострадали, их доставили в Елабужскую центральную районную больницу

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КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Два человека погибли, еще пять пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford с автомобилем "Газель" в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"В результате ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу", - отметил собеседник агентства.

Авария произошла около 5:36 мск на 1016 км автодороги М7 Москва - Уфа на выезде с парковки кафе. К ликвидации последствий происшествия привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России - шесть человек и две единицы техники.

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