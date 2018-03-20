Афганистан выдал РФ россиянина, разыскиваемого по делу о вербовке в ряды террористов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Афганистана выдали РФ россиянина, разыскиваемого по уголовному делу о финансировании террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных террористических организаций.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в рамках возбужденного уголовного дела <…> совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Республики Афганистан", - отметили в ЦОС.

Во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России 19 марта осуществлена контролируемая передача российской стороне задержанного, доставленного авиарейсом Кабул - Москва, после чего он этапирован в Тверь для дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.