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Прокурор попросила девять лет лишения свободы для главы "Мемориала" в Карелии

Происшествия
20 марта, 13:36 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, марта. /ТАСС

Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии, педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 марта. /ТАСС/. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила девять лет колонии для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого судят по обвинению в изготовлении порнографии, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат подсудимого Виктор Ануфриев.

"Прокуратура запросила для Юрия Алексеевича Дмитриева девять лет колонии строгого режима ", - сказал собеседник агентства.

На 22 марта назначено судебное заседание, на котором в прениях выступит сторона защиты.

62-летнему Юрию Дмитриеву предъявили обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкцию которого изменили в домашних условиях.

Ранее адвокат Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриева арестовали 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и вину не признал, так как никаких, по его словам, противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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