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Режим КТО ввели в двух городах и двух районах Дагестана

Происшествия
20 марта, 15:55 UTC+3

В Хасавюртовском и Кизилюртовском районах идут поиски боевиков и их пособников

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МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели во вторник в двух городах и в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"Решением руководителя Оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 15:00 20.03.2018 года в административных границах города Хасавюрт, города Кизилюрт, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики", - сказал он.

По его словам, в вышеуказанных городах и районах до отмены КТО будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений. "В этих городах и районах идут поиски боевиков и их пособников", - добавил собеседник агентства.

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