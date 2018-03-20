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В Уэльсе потерпел крушение самолет пилотажной группы британских ВВС

Происшествия
20 марта, 17:40 дата обновления: 20 марта, 18:20 UTC+3

На борту находились два человека, пока об их состоянии ничего неизвестно

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Пилотажная группа королевских ВВС Red Arrows

Пилотажная группа королевских ВВС Red Arrows

© AP Photo/Shakil Adil

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило минобороны Великобритании.

"Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии", - сказано в заявлении представителя военного ведомства, размещенного в Twitter.

Телеканал Sky News сообщил о падении самолета пилотажной группы. Также отмечается, что на его борту находились два человека, об их судьбе пока ничего не говорится. Свидетели инцидента сообщили местной газете Daily Post, что перед тем, как самолет упал и взорвался, в воздухе был виден парашют.

Валлийская служба скорой помощи сообщила, что получила вызов на авиабазу Вэлли в 13:30 по британскому времени (16:30 мск) и что на месте инцидента сейчас находится вертолет медицинской службы.

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