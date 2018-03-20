Белый дом заявил, что взрывы в Техасе не связаны с терроризмом

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Взрыв посылки, который произошел во вторник в одном из отделений американской почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в городе Сан-Антонио в штате Техас, не связан с терроризмом, как и предыдущие взрывы в этом штате, произошедшие ранее. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своей странице в Twitter.

.@POTUS mourns for victims of the recent bombings in Austin. We are monitoring the situation, federal authorities are coordinating w/ local officials. We are committed to bringing perpetrators of these heinous acts to justice. There is no apparent nexus to terrorism at this time. — Sarah Sanders (@PressSec) 20 марта 2018 г.

"Президент [США Дональд Трамп] скорбит о погибших в результате недавних взрывов в Остине. Мы отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируют действия с местными учреждениями. Мы будем добиваться привлечения виновников этих ужасных действий к правосудию. В настоящее время никакой очевидной связи с терроризмом нет", - сказала она.

Минувшей ночью в пункте сортировки почтовых отправлений FedEx Corp. в местечке Шерц, расположенном рядом с Сан-Антонио (штат Техас), сдетонировала бандероль. Как уточнило местное отделение ФБР в Twitter, сведений о раненых пока не поступало. Как сообщил телеканалу Fox News лейтенант полиции Шерца Мэнни Касас, в момент взрыва бандероль, начиненная гвоздями, находилась на конвейере. Единственной потерпевшей стала женщина, которая была доставлена в больницу с подозрением на повреждение органов слуха и позднее была выписана.

В последние несколько дней четыре взрыва произошли в другом городе в штате Техас - Остине. В результате них погибли два человека и были ранены четверо. Полиция пока не установила точно, существует ли связь между взрывами, а шеф полиции Остина Брайан Мэнли заявил 19 марта, что правоохранительные органы города не склонны усматривать террористическую подоплеку в этих взрывах. Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно $15 тыс.