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Первого замглавы управления Федеральной таможенной службы в ДФО задержали за взятки

Происшествия
21 марта, 12:52 дата обновления: 21 марта, 13:12 UTC+3

Сергея Федорова подозревают в незаконном получении 26 млн рублей и $150 тыс. от предпринимателя

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первого замглавы Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ задержали по подозрению в получении взяток на 26 млн рублей и $150 тыс. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с управлением "К" СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщила она.

По версии следствия, Федоров с декабря 2015 года по октябрь 2017 года систематически получал взятки от руководителя компании ЗАО "Дальзавод-Терминад" Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности фирмы. Федоров помогал ему в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможни при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза. Всего Федоров получил от Тихонова 26 млн рублей и $150 тыс. По словам представителя СК, следствие намерено предъявить Федорову обвинение и ходатайствовать о его аресте.

"Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Он оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей", - сообщила Петренко.

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