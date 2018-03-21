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Экс-глава отдела полиции на Ставрополье осужден за продажу изъятого как вещдок спиртного

Происшествия
21 марта, 14:09 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Его приговорили к 3,5 годам колонии-поселения

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СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 3,5 года колонии-поселения бывшего начальника одного из районных отделов полиции Ставропольского края, который в сговоре с бывшим подчиненным продал около 2 тыс. бутылок спиртного, изъятого в качестве вещественного доказательства, его бывшего подчиненного приговорили к условному сроку. Об этом сообщает в среду пресс-служба краевого суда.

"Начальник отдела МВД России по Андроповскому району <…> признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3. ст. 159.2 УК РФ("Мошенничество"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - уточняется в сообщении.

Суд установил, что подполковник полиции, являвшийся начальником отдела, вступил в сговор с капитаном полиции, который являлся инспектором группы по исполнению административного законодательства. Мужчины продали спиртное, которое находилось в комнате для хранения изъятых вещественных доказательств. За 2015 год они продали не менее 2 тыс. бутылок водки, коньяка и вина на общую сумму не менее 400 тыс. рублей.

Второго фигуранта уголовного дела признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к лишению свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком в два года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД, сотрудников ранее уволили из органов внутренних дел.

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