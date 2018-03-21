Жительница Ставрополя нашла на кладбище пакет с гранатой и боеприпасами

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпасы, обнаруженные жительницей Ставрополя на кладбище. В пакете находились гранаты, запал и патроны, сообщает в среду пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"Во время уборки могилы на территории кладбища... женщина обнаружила пакет с предметами, похожими на гранату и боеприпасы. Гражданка сообщила об опасной находке в полицию", - уточняется в сообщении.

Взрывотехники, прибывшие на место, обследовали найденные предметы. В пакете оказались граната РГД-5, унифицированный запал ручной гранаты и около 230 патронов.

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы и передали сотрудникам полиции для экспертизы.