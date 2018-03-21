Частный дом и автосервис горят в Подмосковье на площади 900 кв. метров

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Частный дом и здание автосервиса горят в подмосковном Щелкове на площади 900 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"По адресу Московская улица, дом 43, происходит горение частного дома на площади 80 кв. метров, а также кровли автомойки. Общая площадь пожара составляет 900 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация не проводилась. "По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты. К тушению привлечены 43 человека и 12 единиц техники.