Семья Глушкова помогает британской полиции в расследовании убийства бизнесмена

ТАСС, 21 марта. Семья российского бизнесмена Николая Глушкова помогает контртеррористическому подразделению британской полиции в расследовании его убийства. Об этом сообщается в заявлении семьи, опубликованном в среду на сайте Скотленд-Ярда.

"Мы оказываем содействие контртеррористическому подразделению в их расследовании. Мы не будем делать или распространять других публичных заявлений на данном этапе расследования", - говорится в заявлении. Родственники бизнесмена выразили благодарность лондонской полиции и спецслужбам за "их быстрый ответ и помощь" и обратились к прессе с просьбой уважать их частную жизнь.

В Скотленд-Ярде отметили, что следствие по делу продолжается, на данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова было обнаружено в его лондонском доме 13 марта. На прошлой неделе Скотленд-Ярд проинформировал, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало удушение. Полиция квалифицировала произошедшее как убийство.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.