Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Техасе объявили поиск всех взрывных устройств покончившего с собой злоумышленника

Происшествия
21 марта, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

На таких мерах настаивал ранее губернатор штата Грег Эбботт

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Поиск самодельных взрывных устройств начали в среду в окрестностях американского города Остин (штат Техас) и в почтовых отделениях. Меру предосторожности предприняли после самоубийства минувшей ночью 24-летнего Марка Энтони Кондитта, обвиняемого в совершении серии взрывов в Остине и близ города Сан-Антонио.

Как сообщила в среду прокуратура Западного округа Техаса, во вторник, до смерти молодого человека, подготовили обвинительное заключение, состоящее из одного пункта. "Кондитту инкриминируется противозаконное владение и отправка устройств, годных для причинения ущерба", - уточнила прокуратура, добавив, что полный текста документа пока опубликован не будет.

"Расследование продолжается. Ввиду возможности того, что [обвиняемый успел] установить или отправить по почте другие устройства, жителям Остина и его окрестностей надлежит звонить по телефону 911 в случае обнаружения подозрительных посылок, сумок, рюкзаков или других предметов, оставленных не на своем месте", - предупредила прокуратура.

На таких мерах ранее настаивал и губернатор штата Грег Эбботт. С учетом этого в среду проводят эвакуацию жителей из домов, расположенных в непосредственной близости от жилья Кондитта в городе Флугервил с населением около 47 тыс. человек. Полиция проводит обыск помещений и намерена на всякий случай применить робота для обезвреживания взрывных устройств, если таковые будут найдены.

Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, еще четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства прятали в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов