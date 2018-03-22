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СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве

Происшествия
22 марта, 11:56 UTC+3

В ведомстве сообщили, что установлены личности нескольких человек, принимавших участие в этих преступлениях

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту нападения украинских националистов на Российский центр науки и культуры в Киеве. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, уже установлены личности нескольких лиц, принимавших в этом участие.

"Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 360 ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой") и ст. 329 УК РФ ("Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации")", - сказала она. По ее словам, ГСУ СК РФ получило данные, свидетельствующие об организации активистами украинской группировки "С14" и националистической организации "Организация украинских националистов" нападений на российские учреждения, в том числе пользующиеся международной защитой.

"Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России уже установлены личности нескольких лиц, принимавших участие в указанных преступных действиях. Следствием ведется сбор доказательств и принимаются меры, направленные на привлечение этих лиц и их соучастников к уголовной ответственности", - сообщила Петренко.

17 февраля агрессивно настроенные активисты националистической группировки "С14" и других украинских праворадикальных структур совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Радикалы незаконно проникли в помещение центра, где в это время находились его сотрудники, посетители, дети. Они краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг.

"Воинствующим активистам украинских праворадикальных структур этого, видимо, было недостаточно, и на следующий день они решили продолжить преступные действия. Участники "Организации украинских националистов" закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб", - напомнила Петренко.

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