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Сообщивший о ложном минировании метро "Измайловская" приговорен к году ограничения свободы

Происшествия
22 марта, 15:04 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 22, марта. /ТАСС

Мужчина полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке

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ВЛАДИМИР, 22 марта. /ТАСС/. Киржачский районный суд (Владимирская область) приговорил мужчину, оставившего ложное сообщение о готовящемся взрыве на станции метро "Измайловская" в Москве к одному году ограничения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

"Суд приговорил мужчину, признанного виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", к ограничению свободы сроком на один год", - сообщили в суде.

Как установил суд, в августе 2017 года подсудимый, находясь в Киржаче Владимирской области, позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть ГУ МВД России Москвы и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на станции метрополитена "Измайловская". Мотивы сообщения в суде не уточнили.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

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