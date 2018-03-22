Сообщивший о ложном минировании метро "Измайловская" приговорен к году ограничения свободы

ВЛАДИМИР, 22 марта. /ТАСС/. Киржачский районный суд (Владимирская область) приговорил мужчину, оставившего ложное сообщение о готовящемся взрыве на станции метро "Измайловская" в Москве к одному году ограничения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

"Суд приговорил мужчину, признанного виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", к ограничению свободы сроком на один год", - сообщили в суде.

Как установил суд, в августе 2017 года подсудимый, находясь в Киржаче Владимирской области, позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть ГУ МВД России Москвы и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на станции метрополитена "Измайловская". Мотивы сообщения в суде не уточнили.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.