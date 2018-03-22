В Адыгее осудили участников вымогавшей недвижимость преступной группы

МАЙКОП, 22 марта. /ТАСС/. Майкопский городской суд приговорил членов организованной преступной группы, вымогавшей объекты недвижимости у жителей Адыгеи, к лишению свободы, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.

"В состав ОПГ, которая вымогала недвижимость у жителей Майкопского района Адыгеи, входили два жителя Адыгеи и житель столицы Краснодарского края. Суд назначил двум подсудимым наказание в виде 10 лет, а третьему - семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.

Общая стоимость вымогаемых ОПГ объектов недвижимости оценивается в 39 млн рублей. Поскольку силовики пресекли деятельность группы, фактический ущерб потерпевшим смогли предотвратить. Приговор суда не вступил в законную силу, добавила собеседница агентства.