В Орловской области СК возбудил дело из-за кражи покрытия сельской дороги

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) РФ по Орловской области возбудило уголовное дело из-за кражи плит бетонного покрытия сельской дороги. Дорога протяженностью более 25 км, откуда украли плиты, вела к трем населенным пунктам в Шаблыкинском районе, сообщили ТАСС в управлении в четверг.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - сказали в СК.

По версии следователей, халатность допустили должностные лица администраций Хотьковского сельского поселения и Шаблыкинского района, которые не позаботились о сохранности бетонных плит дороги. В результате, после того как неизвестные украли плиты, жители населенных пунктов Хотьково, Глинки и Семеновка лишились дороги с твердым покрытием.

Согласно информации местных СМИ, дорога раньше принадлежала сельхозпредприятию. После банкротства его имущество распродали. В конце 2017 года после прокурорской проверки полиция возбудила дело о краже плит .

Из всех населенных пунктов, к которым вела дорога, самым крупным является деревня Хотьково, где живут более 700 человек.