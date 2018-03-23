В Биробиджане несколько пациентов психоневрологического интерната умерли от пневмонии

ТАСС, 23 марта. Несколько человек скончались от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате, все социальные учреждения области ждет проверка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

"В Биробиджанском психоневрологическом интернате зарегистрировано несколько летальных исходов от пневмонии. Ситуацию взял на контроль лично глава региона Александр Левинталь. Дополнительно будет проведена проверка всех социальных учреждений региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Левинталя уже состоялось заседание рабочей группы, в которую вошли руководитель Роспотребнадзора по Еврейской автономной области Павел Копылов, заместители председателя правительства региона Валерий Жуков и Александра Филиппова. Специалистам предстоит установить и принять меры для исключения впредь смертных случаев, уточняется в сообщении.