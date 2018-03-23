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СМИ: Крит накрыла песчаная буря, пришедшая из Северной Африки

Происшествия
23 марта, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Врачи предупреждают, что частицы песка могут содержать опасные для организма человека химические элементы

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ТАСС, 23 марта. Песчаная буря, пришедшая из Северной Африки, накрыла греческий остров Крит и добралась до центральной части страны. Об этом в пятницу сообщила газета Kathimerini.

По ее данным, высокая концентрация песка в воздухе, которая составляет около 500 микрограммов на кубический метр, придает ему оранжево-красный оттенок. Врачи предупреждают, что частицы песка могут содержать опасные элементы, такие как свинец, цинк, хром и ванадий.

Министерство здравоохранения республики выпустило рекомендации для населения в связи со сложившимися погодными условиями. Так, в частности, взрослым и детям с респираторными заболеваниями и проблемами со здоровьем сердца ведомство советует ограничить любые интенсивные физические упражнения, особенно если они находятся на открытом воздухе. Людям старше 65 лет рекомендуется снизить физическую активность. Также всем гражданам в зоне бури министерство рекомендует носить защитные маски.

Метеорологи прогнозируют, что ситуация нормализуется к выходным.

Публикация от Ivan Moisevits (@justphoto4u)

По данным Национальной обсерватории Афин, частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а его интенсивность - на 50%. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называют опустынивание территорий на Севере Африки и, как следствие, увеличение количества пыли, переносимой ветром.

Публикация от Δουλούμης Μάνος (@doul_man)

Публикация от Alina Tamarova (@travel_wedding_guide_greece)

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