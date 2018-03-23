Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Оренбургской области выявили нарушения при использовании финансовых средств

Происшествия
23 марта, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По итогам проверки выдали 32 представления и 18 предписаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области выявило нарушения на общую сумму 2,59 млрд рублей при использовании финансовых средств по итогам 2017 года, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. Годом ранее аналогичных нарушений было на 289,5 млн рублей.

"При проведении контрольных мероприятий проверено использование финансовых средств в объеме 32,2 млрд рублей, выявлены факты использования финансовых средств с нарушением действующего законодательства на сумму 2,59 млрд рублей. Наибольший объем нарушений установлен при проведении проверок в муниципальных образованиях области", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что нарушителям выдали 32 представления и 18 предписаний.

Всего за прошлый год в бюджетную систему удалось вернуть более 130 млн рублей, добавили в ведомстве. В 2016 году, по данным министерства, проверили использование бюджетных средств в объеме 28,7 млрд рублей, выявили нарушения на 289,5 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт на юге Франции. Онлайн
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава миссии ЕС в России вернется в Брюссель уже в выходные
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама