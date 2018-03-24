Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с автобусом с детьми под Псковом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом в Псковской области, где пострадали десять детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП с автобусом в Псковской области", - сообщила она.

По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Санкт-Петербург. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе десять детей, двоих из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. "Остальные дети находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное", - добавила Петренко.

По ее словам, установлено, что дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии. Бастрыкин поручил провести расследование в кратчайшие сроки и выяснить обстоятельства и причины аварии.