Пучков: доступа в отдельные помещения горящего ТЦ в Кемерове по-прежнему нет

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры", - сказал он в ходе оперативного совещания на месте ЧП.

Министр подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объеме. Группировку на месте пожара увеличили. "Сюда прибыли мощные силы спасателей из регионов Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда "Центроспас" МЧС из Москвы", - сказал он. Они привезли с собой поисковых собак, необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов.

"Спланировано дальнейшее наращивание группировки", - отметил Пучков. Он добавил, что поисково-спасательная операция на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове будет продолжаться столько, сколько нужно.

"Она ведется в круглосуточном режиме. И будет вестись, сколько нужно", - сказал он на встрече с родственниками пропавших без вести.

Также Пучков рассказал, что работы ведутся в сложнейших условиях. "Все силы спасателей сосредоточены на четвертом этаже. Они работают наощупь при нулевой видимости, в условиях сильного задымления", - сказал министр.

Министр выразил соболезнования родственникам погибших. "Это большая трагедия для всех нас. Это общая беда, которая должна нас объединить. От всей дружной команды МЧС выражают искренние соболезнования", - сказал Пучков. Он сообщил, что всем пострадавшим организована адресная конкретная специализированная помощь и поддержка.