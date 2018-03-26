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Пучков сообщил об осложнении обстановки в горящем торговом центре в Кемерове

Происшествия
26 марта, 3:42 UTC+3

Глава МЧС сообщил о неустойчивости вертикальных конструкций и подвижках потолков

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КЕМЕРОВО, 26 марта /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил об осложнении обстановки в горящем торговом центре в Кемерове.

"Обстановка на тушении пожара резко осложнилась, появилась неустойчивость вертикальных конструкций, есть подвижки потолков", - сказал он журналистам.

Пучков подчеркнул, что несмотря ни на что работы продолжаются, хотя в отдельных местах температура в здании достигает 600-800 градусов. "Надежда есть всегда, поэтому спасатели продолжают работу", - заключил он.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 37 человек погибли, 47 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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Россия
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