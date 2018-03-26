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СМИ: борт Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за задымления

Происшествия
26 марта, 5:36 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 26, марта. /ТАСС

Пассажиры и члены экипажа покинули самолет через аварийные выходы

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ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне из-за задымления в кабине. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Борт следовал из Торонто в Вашингтон, но должен был совершить посадку в другой воздушной гавани столицы США - аэропорту имени Рейгана. В самолете находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Они покинули самолет через аварийные выходы прямо на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.

По данным представителя Управления вашингтонских аэропортов, происшествие не привело к задержкам или отменам других рейсов. Аэропорт имени Даллеса продолжает работу в штатном режиме.

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