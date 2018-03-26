В Краснодаре в результате ДТП с микроавтобусом погиб один человек

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в понедельник утром неподалеку от Краснодара, в результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным на 25-м км Краснодар - Кропоткин водитель автомобиля "ВАЗ-2107" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения, по касательной задел один микроавтобус Ford Transit, после чего допустил лобовое столкновение с другим микроавтобусом Ford Transit, в котором находились 14 человек. Водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте, 11 человек доставлены в лечебные учреждения, в том числе один несовершеннолетний", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что сообщение о происшествии поступило около 05:45 мск. На месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.