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В Краснодаре в результате ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Происшествия
26 марта, 8:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, марта. /ТАСС

Еще 11 человек получили травмы

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КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в понедельник утром неподалеку от Краснодара, в результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным на 25-м км Краснодар - Кропоткин водитель автомобиля "ВАЗ-2107" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения, по касательной задел один микроавтобус Ford Transit, после чего допустил лобовое столкновение с другим микроавтобусом Ford Transit, в котором находились 14 человек. Водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте, 11 человек доставлены в лечебные учреждения, в том числе один несовершеннолетний", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что сообщение о происшествии поступило около 05:45 мск. На месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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