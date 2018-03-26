СК не возбуждал дела против девочки из Волоколамска, "угрожавшей" губернатору

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг информацию в соцсетях о возбуждении уголовных дел против девочки из Волоколамска, якобы угрожавшей губернатору Подмосковья. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Распространяемая в социальных сетях информация об уголовных делах, якобы возбужденных в отношении девочки из Волоколамска за жесты в адрес губернатора Московской области, полностью не соответствует действительности. Никакие проверки в отношении ребенка и ее родителей сотрудниками Следственного комитета не проводятся и не планируются", - сообщает СК в Telegram-канале.

Ранее на стихийный митинг в Волоколамск для разбирательства с проблемой мусорного полигона "Ядрово" приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Местные жители закидали его снежками, а маленькая девочка показала "угрожающий" жест, проведя пальцем по горлу. Позже она объяснила журналистам, что это не было угрозой. По ее словам, жест означал, что полигон убивает местных жителей, загрязняя воздух.