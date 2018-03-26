Дело о хищении 18 млн рублей из бюджета Дагестана направили в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в хищении из бюджета Дагестана через фонд микрофинансирования 18 млн рублей. Общий ущерб по делу составляет 170 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый вместе с руководителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан и другими сообщниками с февраля 2013 года по октябрь 2014 года похитил бюджетные денежные средства на общую сумму 18 млн рублей. Всего участники сообщества с февраля 2013 года по апрель 2016 года похитили более 170 млн рублей путем предоставления в фонд поддельных документов.

"Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. В отношении других сообщников расследование продолжается.