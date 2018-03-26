Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело о хищении 18 млн рублей из бюджета Дагестана направили в суд

Происшествия
26 марта, 18:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Всего с февраля 2013 года по апрель 2016 года мошенники похитили более 170 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в хищении из бюджета Дагестана через фонд микрофинансирования 18 млн рублей. Общий ущерб по делу составляет 170 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый вместе с руководителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан и другими сообщниками с февраля 2013 года по октябрь 2014 года похитил бюджетные денежные средства на общую сумму 18 млн рублей. Всего участники сообщества с февраля 2013 года по апрель 2016 года похитили более 170 млн рублей путем предоставления в фонд поддельных документов.

"Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. В отношении других сообщников расследование продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
3
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
4
США высылают из страны 60 российских дипломатов
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама