В Харьковской области вандалы похитили чугунные плиты с могилы Неизвестного солдата

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Неизвестные надругались над братской могилой погибших в Великой Отечественной войне в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба полиции области.

"С братской могилы были украдены четыре мемориальные чугунные плиты", - сказано в сообщении.

О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета, на балансе которого находится памятник.

"Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Сумма материального ущерба устанавливается", - заявили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины.