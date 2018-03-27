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В Харьковской области вандалы похитили чугунные плиты с могилы Неизвестного солдата

Происшествия
27 марта, 15:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, марта. /ТАСС

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Неизвестные надругались над братской могилой погибших в Великой Отечественной войне в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба полиции области.

"С братской могилы были украдены четыре мемориальные чугунные плиты", - сказано в сообщении.

О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета, на балансе которого находится памятник.

"Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Сумма материального ущерба устанавливается", - заявили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины.

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