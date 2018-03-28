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СМИ: в аэропорту Тель-Авива столкнулись лайнеры компаний Germania и El Al

Происшествия
28 марта, 11:08 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, марта. /ТАСС

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania столкнулся в среду при буксировке с лайнером Boeing 767 израильского перевозчика El Al в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива.

Об этом сообщает в среду газета Haaretz.

По данным издания, никто из пассажиров в результате столкновения не пострадал, все они благополучно покинули салоны лайнеров. Вместе с тем последствием удара стало то, что пострадали узлы хвостового оперения самолетов. Авиационные власти Израиля начали расследование происшествия, указывает газета. Лайнер El Al готовился осуществить рейс из Тель-Авива в Рим, самолет Germania направлялся в Берлин, и буксировщик выводил от терминала немецкий Boeing 737.

Пассажиры будут перенаправлены на другие рейсы, указывает газета.

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