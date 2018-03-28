Суд перевел под домашний арест экс-мэра Переславля-Залесского

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заволжский суд Ярославля на время процесса смягчил меру пресечения бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, и перевел его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Кошурникова Александр Захарьин.

"Суд изменил меру пресечения, освободив из-под стражи под домашний арест моего подзащитного Кошурникова", - сказал защитник.

По его словам, рассмотрение уголовного дела по существу в отношении Кошурникова начнется 9 апреля. "Суд по своей инициативе перешел из особого порядка рассмотрения уголовного дела в общий порядок", - уточнил Захарьин.

Ранее защита Кошурникова добилась смягчения ему обвинения. Из уголовного дела экс-чиновника следствие исключило квалифицирующий признак "причинение тяжких последствий", что дает ему шанс избежать реального лишения свободы. Действие Кошурникова теперь квалифицировано частью 2 статьи 286 УК РФ.

Превышение должностных полномочий

Денис Кошурников, учредитель ООО "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и гендиректор этого ООО Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года, руководители компании обвиняются в растрате, Кошурников - в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро". Экс-мэр, полномочия которого закончились в прошлом году, признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном.

С 2010 года АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.