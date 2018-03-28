Самолет "Саратовских авиалиний" произвел вынужденную посадку в Самаре

САМАРА, 28 марта. /ТАСС/. Самолет Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" совершил в среду вынужденную посадку в самарском международном аэропорту Курумоч. Об этом ТАСС сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в 09:38 мск в самарском аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Самолет совершал перелет из Саратова в Оренбург. Предварительная причина посадки - отказ второго двигателя", - сообщили в прокуратуре.

На борту самолета находились только семь членов экипажа, никто не пострадал. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.