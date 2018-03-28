Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге горит здание автоцентра

Происшествия
28 марта, 16:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

По данным МЧС, площадь пожара составляет 50 кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пожар в здании дилерского центра "Рольф"

Пожар в здании дилерского центра "Рольф"

© Антон Ваганов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Здание автоцентра горит на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"На Савушкина, 103 горит автоцентр, площадь пожара 50 метров", - сказали в управлении, отметив, что номер пожара - 1 БИС.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Мы приехали на Савушкина 103 для продления полиса КАСКО, при заполнении - нас попросили по громкой связи покинуть здание -"учебная проверка пожарной безопасности"!!! Всё вышли.....А здание начало дымиться и в считанные минуты языки пламени охватили всю крышу.......

A post shared by Айза Сартбаева (@aizasart) on

Питер, улица Савушкина.

A post shared by Pavel Berman (@pavel_berman) on

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
2
В Петербурге горит здание автоцентра
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
7
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
Темы дня
Новости партнеров