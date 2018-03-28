В Петербурге горит здание автоцентра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Здание автоцентра горит на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
"На Савушкина, 103 горит автоцентр, площадь пожара 50 метров", - сказали в управлении, отметив, что номер пожара - 1 БИС.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Мы приехали на Савушкина 103 для продления полиса КАСКО, при заполнении - нас попросили по громкой связи покинуть здание -"учебная проверка пожарной безопасности"!!! Всё вышли.....А здание начало дымиться и в считанные минуты языки пламени охватили всю крышу.......
Горит здание на Савушкина 103 в котором находится BlueFish и Hyundai Рольф Лахта#спб pic.twitter.com/3yQercm8Mk— Пингвин Пингвиньев (@PenguinPeen) 28 March 2018
Питер, улица Савушкина.