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Заместителя главврача детской больницы Твери оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность

Происшествия
28 марта, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В феврале 2017 года в детской областной клинической больнице произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместителя главного врача Тверской детской областной больницы оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность, которая привела к пожару, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. В феврале 2017 году сгорело 1,2 тыс. кв. м лечебного учреждения.

"Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - 30 тыс. В отношении заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Детской областной клинической больницы было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность", - сказали там.

В ходе следствия установили, что непосредственной причиной пожара явилось загорание мусора из-за непотушенной сигареты в кабинете заведующего отделением анестезиологии-реанимации.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар в детской областной клинической больнице в Твери произошел ночью 27 февраля 2017 года. Его общая площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали 131 человека, среди них 101 ребенок, 18 родителей и 12 медиков. По данным Следственного комитета, ущерб превышает 7,5 млн рублей.

После пожара губернатор региона Игорь Руденя принял решение о строительстве новой детской областной больницы. На возведение лечебного учреждения направят 4,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Строительство планируют закончить в 2020 году.

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