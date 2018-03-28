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Электропоезд насмерть сбил мужчину на юго-востоке Подмосковья

Происшествия
28 марта, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Мужчина, предположительно, пытался перейти пути в неположенном месте

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила мужчину на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 18:34 мск на 27-м км перегона Люберцы - Быково электропоезд Москва - Голутвин совершил наезд на мужчину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист электропоезда пытался применить экстренное торможение, но предотвратить несчастный случай и вовремя остановить состав не было возможности. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте. Сотрудники транспортной полиции устанавливают причины произошедшего и личность погибшего. По предварительным данным, он переходил пути в неположенном месте.

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