Электропоезд насмерть сбил мужчину на юго-востоке Подмосковья

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила мужчину на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 18:34 мск на 27-м км перегона Люберцы - Быково электропоезд Москва - Голутвин совершил наезд на мужчину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист электропоезда пытался применить экстренное торможение, но предотвратить несчастный случай и вовремя остановить состав не было возможности. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте. Сотрудники транспортной полиции устанавливают причины произошедшего и личность погибшего. По предварительным данным, он переходил пути в неположенном месте.