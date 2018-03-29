В одном из зданий трикотажной фабрики в Ульяновске произошел пожар

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из цехов трикотажной фабрики в Ульяновске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности.

"Возгорание возникло в красильном цехе фабрики. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 20 кв. м. Эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар локализовали.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

В пресс-службе минздрава региона подтвердили ТАСС, что пожар возник на трикотажной фабрике "Русь". "Пострадавших в результате пожара нет. За медицинской помощью никто не обращался", - сообщили там.

Ульяновская трикотажная фабрика "Русь", согласно данным на официальном сайте предприятия, на рынке трикотажных изделий более 70 лет. Работает по полному производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции.