Обвиняемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя получили по два года каждый

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии каждого из трех обвиняемых в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина в связи с прокатом фильма "Матильда". Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновными и назначить наказание Калинину, Баянову и Манталуце по два года колонии общего режима. Зачесть срок содержания под стражей с 20 сентября 2017 года", - огласила решение судья.

Дело слушалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Обвиняемые свою вину признали и в содеянном раскаялись. Гособвинение просило каждому фигуранту по 2,5 года заключения с отбыванием в колонии общего режима, защита просила реальное наказание обвиняемым не назначать.

Водитель автомобиля Honda Pilot Валерий Кухтаров, чья машина сгорела в результате поджога у офиса адвоката Учителя, заявлял гражданский иск к обвиняемым в преступлении на сумму 1,2 млн рублей. Иск удовлетворен на сумму 986 тыс. рублей. Обвиняемые принесли потерпевшему извинения в ходе прений сторон.

В ночь на 11 сентября прошлого года в Староконюшенном переулке рядом с офисом Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом с места пожара, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. По нему проходили брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Юрий Калинин, а также Александр Баянов и Денис Манталуца.