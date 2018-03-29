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Дело бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону направили в суд

Происшествия
29 марта, 20:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

Он обвиняется в в превышении должностных полномочий

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главного архитектора Ростова-на- Дону, обвиняемого в превышении должностных полномочий - а именно вынесении решения о вводе в эксплуатацию объектов, которые не были капитальными строениями. Дело передали в суд, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщало управление Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе 1 июля 2016 года, бывший главный архитектор Алексей Полянский стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий за выдачу разрешений на ввод объектов Ростовского универсального порта, когда сам работал в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону. На их основании ООО "Ростовский универсальный порт" в 2009-2010 годах незаконно приобрело право на пять земельных участков на левом берегу реки Дон, рыночная стоимость которых превысила 500 млн рублей.

"Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора города Ростова-на- Дону, который обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на- Дону для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее за аналогичные преступления был осужден бывший директор департамента имущественно-земельных отношений администрации города, а руководитель коммерческой организации был признан виновным по фактам мошеннических действий с земельными участками.

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