Пожарные спасли двух пожилых людей во время пожара в Нальчике

НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Пожарным удалось вывести из горящей квартиры в многоквартирном доме в Нальчике (Кабардино-Балкария) пожилых мужчину и женщину, пожар потушен, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"Сегодня в городе Нальчике по улице Шогенцукова в одной из квартир многоквартирного дома в помещении кухни произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли мужчину 1941 и женщину 1935 года рождения, они находились в дальней комнате и не смогли бы самостоятельно выбраться из дома", - сказал Беров.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 17:35 мск. Сообщалось, что в городе Нальчике, на улице Шогенцукова горит квартира на 4 этаже 12 этажного дома.

По прибытии стало ясно, что горело помещение квартиры площадью 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 42 человека.

"По состоянию на 18:25 мск пожар ликвидирован, погибших нет. Всего в ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС России в количестве 29 человек личного состава и 8 единиц техники", - уточнил Беров.