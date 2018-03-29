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Пожарные спасли двух пожилых людей во время пожара в Нальчике

Происшествия
29 марта, 20:13 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Пожарным удалось вывести из горящей квартиры в многоквартирном доме в Нальчике (Кабардино-Балкария) пожилых мужчину и женщину, пожар потушен, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"Сегодня в городе Нальчике по улице Шогенцукова в одной из квартир многоквартирного дома в помещении кухни произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли мужчину 1941 и женщину 1935 года рождения, они находились в дальней комнате и не смогли бы самостоятельно выбраться из дома", - сказал Беров.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 17:35 мск. Сообщалось, что в городе Нальчике, на улице Шогенцукова горит квартира на 4 этаже 12 этажного дома.

По прибытии стало ясно, что горело помещение квартиры площадью 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 42 человека.

"По состоянию на 18:25 мск пожар ликвидирован, погибших нет. Всего в ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС России в количестве 29 человек личного состава и 8 единиц техники", - уточнил Беров.

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