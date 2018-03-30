На овощном складе в Екатеринбурге вспыхнул пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Возгорание на овощном складе муниципального предприятия "Екатеринбургобщепит" произошло в Екатеринбурге, сообщили в пятницу ТАСС в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

"Сообщение о возгорании овощного склада на улице Комсомольской поступило в отдел полиции № 1 утром, в 07:35 (05:35 мск), от диспетчера пожарной охраны. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной возгорания объекта является замыкание электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметил собеседник агентства.

В управлении МЧС по Свердловской области ТАСС рассказали, что до прибытия пожарных из здания склада эвакуировали 15 человек. "Площадь пожара составила 40 кв м, повреждены внутренние перегородки, перекрытия второго этажа, поддоны и продукты питания. В тушении пожара задействовали восемь единиц техники и 27 человек. Пожар потушили в 08:30 (06:30 мск)", - уточнили в пресс-службе ведомства.

На предприятии ТАСС сообщили, что инцидент на работу склада не повлиял. "Арендаторы работают в обычном графике", - сказали в "Екатеринбургобщепите".