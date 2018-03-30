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В Москве задержаны 15 человек, продававших алкоголь, предназначенный для Duty Free

Происшествия
30 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе обысков у подозреваемых изъяли 10 тыс. единиц немаркированной алкогольной продукции известных зарубежных брендов

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с ФТС задержали в Москве 15 человек, продававших алкогольные напитки, предназначенные для магазинов Duty Free. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена незаконная деятельность группы, участники которой подозреваются в хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции иностранного производства, предназначенной для реализации исключительно в магазинах беспошлинной торговли. Деятельность организованной группы носила масштабный межрегиональный характер. В ее состав входили более 15 человек. Оборот от незаконной деятельности составлял более 50 млн рублей в месяц", - сказала она.

По ее словам, проведены 26 обысков на территории Московского региона, изъято более 10 тыс. единиц немаркированной элитной алкогольной продукции известных зарубежных брендов. Кроме того, в квартире организатора незаконных поставок изъят наркотик амфетамин.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела о приобретении и хранении немаркированный алкогольной продукции и о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

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