В Москве задержаны 15 человек, продававших алкоголь, предназначенный для Duty Free

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с ФТС задержали в Москве 15 человек, продававших алкогольные напитки, предназначенные для магазинов Duty Free. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена незаконная деятельность группы, участники которой подозреваются в хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции иностранного производства, предназначенной для реализации исключительно в магазинах беспошлинной торговли. Деятельность организованной группы носила масштабный межрегиональный характер. В ее состав входили более 15 человек. Оборот от незаконной деятельности составлял более 50 млн рублей в месяц", - сказала она.

По ее словам, проведены 26 обысков на территории Московского региона, изъято более 10 тыс. единиц немаркированной элитной алкогольной продукции известных зарубежных брендов. Кроме того, в квартире организатора незаконных поставок изъят наркотик амфетамин.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела о приобретении и хранении немаркированный алкогольной продукции и о незаконном приобретении и хранении наркотиков.