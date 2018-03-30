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Бывший мэр Ярославля попросил о помиловании

Происшествия
30 марта, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в регионе сообщил, что Евгений Урлашов "попросил об этом примерно в середине марта"

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов обратился с заявлением о помиловании в соответствующую региональную комиссию. Об этом корреспондету ТАСС сообщил в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

"По моим данным, Урлашов написал заявление с просьбой о помиловании. Он попросил об этом примерно в середине марта", - сказала Бабуркин.

Собеседник рассказал ТАСС, что, согласно порядку рассмотрения таких дел, сначала документ поступает в региональный УФСИН, затем его передают в областную комиссию по помилованию. В случае положительного решения документ поступает главе региона, а затем с представлением губернатора отправляется для рассмотрения на уровне президента России.

Бабуркин отметил, что на рассмотрение областной комиссии документ по закону должны передать в течение 30 дней. Областной омбудсмен входит в состав региональной комиссии по помилованию, но, по его словам, заседание по рассмотрению заявления Урлашова, пока не назначали.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

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