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Посетитель ортопедического центра в Дагестане ударил врача ножом

Происшествия
30 марта, 19:52 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 30, марта. /ТАСС

Состояние пострадавшего удовлетворительное, полиция ищет нападавшего

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МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские Дагестана разыскивают мужчину, пришедшего в республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале и напавшего с ножом на заместителя главного врача, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Сегодня в республиканском ортопедо-травматологическом центре в городе Махачкала посетитель повздорил с заместителем главврача, впоследствии ударил врача ножом и скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника", - пояснили в пресс-службе.

По данным республиканского МВД, состояние врача удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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