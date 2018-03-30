Посетитель ортопедического центра в Дагестане ударил врача ножом

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские Дагестана разыскивают мужчину, пришедшего в республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале и напавшего с ножом на заместителя главного врача, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Сегодня в республиканском ортопедо-травматологическом центре в городе Махачкала посетитель повздорил с заместителем главврача, впоследствии ударил врача ножом и скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника", - пояснили в пресс-службе.

По данным республиканского МВД, состояние врача удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.