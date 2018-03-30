Дацик обжаловал приговор по делу о нападении на подпольный публичный дом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Бывший участник боев без правил Вячеслав Дацик обжаловал приговор Василеостровского районного суда Петербурга, который осудил его на 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил защитник Дацика Андрей Федорков.

"Приговор суда обжалован", - сказал адвокат.

Выдвинутое ранее против фигуранта обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью УК РФ "Хулиганство". Дацика также обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях. По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию.

С мая 2016 года Дацик находится под стражей. По словам адвоката Федоркова, если апелляционные инстанции не смягчат приговор, и Дацик отправится в исправительную колонию, то ходатайствовать об условно-досрочном освобождении его подзащитный сможет уже в конце текущего года.

История Дацика

Участника боев без правил в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд признал его невменяемым и назначил Дацику лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, откуда он в 2010 году сбежал в Норвегию. Там с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил сразу после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.