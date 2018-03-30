Представитель "Суммы" опроверг сообщения о задержании совладельца группы Магомедова

МОСКВА, 30 марта, /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов действительно общался со следственными органами, но это не был допрос, он не арестован, сообщил ТАСС официальный представитель группы "Сумма".

"В "Сумме" обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предмете общения, представитель сказал, что такой информации у него нет.

Ранее несколько телеграм-каналов и СМИ сообщили, что в офисе группы "Сумма" проводятся обыски, а Магомедов был задержан и допрошен.

Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.