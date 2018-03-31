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Руководство ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове хотело сменить охрану незадолго до трагедии

Происшествия
31 марта, 10:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, марта. /ТАСС

По версии следствия, находящийся сейчас под арестом сотрудник ЧОП "Центр защиты", работавшего в ТЦ, Евгений Антошин, зная о пожаре, не включил пожарную сигнализацию

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КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Руководство кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", пожар в котором 25 марта унес жизни 64 человек, незадолго до трагедии планировало сменить работавшее в здании охранное агентство. Об этом заявила журналистам в субботу в суде задержанная накануне генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание ТЦ, Юлия Богданова.

"Мы собирались менять охрану. И у меня уже был договор с новым охранным агентством", - сказала она.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По версии следствия, находящийся сейчас под арестом сотрудник ЧОП "Центр защиты", работавшего в ТЦ, Евгений Антошин, зная о пожаре, не включил пожарную сигнализацию. Сам Антошин в суде пояснил, что кнопка включения сигнализации была неисправна, и он докладывал об этом начальству.

Как сообщил ТАСС начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, первым прибывший со своим подразделением к месту пожара, спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри - ни охраны, ни администрации на месте не было. Лицензию ЧОП "Центр защиты" 30 марта аннулировала Росгвардия.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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